Пристайко анонсировал восстановление пенсий жителям ОРДЛО и ослабление "торговой блокады"

20 сентября, 2019, 16:52

Глава МИД заявил, что Украина возобновит выплату пенсий жителям оккупированного Донбасса в рамках "плана Зеленского"

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал в интервью " Европейской правде".

"Мы восстановим выплату пенсий. Мы восстановили оплату услуг, которые мы предоставляем, то есть нам с той стороны платят за воду. Сейчас мы готовимся заменить приказ о списке товаров, которые людям разрешено перевозить через контактную линию, на список того, что запрещено перевозить" , - отметил Пристайко.

Он также отметил, что это обязательно будет сделано, но для этого нужны определенные шаги, ведь "сейчас действует так называемая блокада, введенная решением СНБО, и изменить ее должно другое решение СНБО".

Глава МИД добавил, что предпосылкой отмены "блокады" является возвращение "национализированных" пророссийскими боевиками украинских предприятий.