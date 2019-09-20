Пристайко анонсировал восстановление пенсий жителям ОРДЛО и ослабление "торговой блокады"
Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал в интервью " Европейской правде".
"Мы восстановим выплату пенсий. Мы восстановили оплату услуг, которые мы предоставляем, то есть нам с той стороны платят за воду. Сейчас мы готовимся заменить приказ о списке товаров, которые людям разрешено перевозить через контактную линию, на список того, что запрещено перевозить" , - отметил Пристайко.
Он также отметил, что это обязательно будет сделано, но для этого нужны определенные шаги, ведь "сейчас действует так называемая блокада, введенная решением СНБО, и изменить ее должно другое решение СНБО".
Глава МИД добавил, что предпосылкой отмены "блокады" является возвращение "национализированных" пророссийскими боевиками украинских предприятий.
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