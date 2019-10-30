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Espreso.tvОбществоСивохо назвал "оф**ительными" якобы зеркальные действия боевиков

Сивохо назвал "оф**ительными" якобы зеркальные действия боевиков


фото: donbass.comments
Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо рассказал о своих первых шагах на посту и выразил мнение, что боевики зеркально отвечают на действия Украины

Об этом он сказал в интервью Lb.ua .

Также Сивохо назвал свою задачу - реинтеграция и восстановление Донецкого региона.

"Начинаем с быстрых шагов - непосредственной помощи людям. Восстановление "красной зоны", облагораживание КПВВ, ведь они находятся в ужасном состоянии. Хотя сейчас стало намного лучше, все равно ужасные условия. Самое главное - с той стороны начинают зеркально отвечать на наши действия. Это оф**ительно!" - сказал он о первых задачах на должности.

На вопрос, какой образом там отвечают на наши действия, Сивохо сказал: "Они тоже начали восстанавливать что-то. Проводят дорогу к КПВВ, пытаясь сделать его человеческим. Хочется написать на этих пунктах: "Граждане Украины, извините за временные неудобства".

  • Советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам Донбасса Сергей Сивохо заявил, что в Петровском местные поддерживают отвод войск.

 

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