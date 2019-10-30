Сивохо назвал "оф**ительными" якобы зеркальные действия боевиков

30 октября, 2019, 16:40

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо рассказал о своих первых шагах на посту и выразил мнение, что боевики зеркально отвечают на действия Украины

Об этом он сказал в интервью Lb.ua .

Также Сивохо назвал свою задачу - реинтеграция и восстановление Донецкого региона.

"Начинаем с быстрых шагов - непосредственной помощи людям. Восстановление "красной зоны", облагораживание КПВВ, ведь они находятся в ужасном состоянии. Хотя сейчас стало намного лучше, все равно ужасные условия. Самое главное - с той стороны начинают зеркально отвечать на наши действия. Это оф**ительно!" - сказал он о первых задачах на должности.

На вопрос, какой образом там отвечают на наши действия, Сивохо сказал: "Они тоже начали восстанавливать что-то. Проводят дорогу к КПВВ, пытаясь сделать его человеческим. Хочется написать на этих пунктах: "Граждане Украины, извините за временные неудобства".