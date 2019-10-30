Сивохо назвал "оф**ительными" якобы зеркальные действия боевиков
Об этом он сказал в интервью Lb.ua .
Также Сивохо назвал свою задачу - реинтеграция и восстановление Донецкого региона.
"Начинаем с быстрых шагов - непосредственной помощи людям. Восстановление "красной зоны", облагораживание КПВВ, ведь они находятся в ужасном состоянии. Хотя сейчас стало намного лучше, все равно ужасные условия. Самое главное - с той стороны начинают зеркально отвечать на наши действия. Это оф**ительно!" - сказал он о первых задачах на должности.
На вопрос, какой образом там отвечают на наши действия, Сивохо сказал: "Они тоже начали восстанавливать что-то. Проводят дорогу к КПВВ, пытаясь сделать его человеческим. Хочется написать на этих пунктах: "Граждане Украины, извините за временные неудобства".
- Советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам Донбасса Сергей Сивохо заявил, что в Петровском местные поддерживают отвод войск.
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