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Espreso.tvОбществоМестные в Петровском поддерживают разведение, - Сивохо

Местные в Петровском поддерживают разведение, - Сивохо


фото: comments.ua
Советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам Донбасса Сергей Сивохо заявил, что в Петровском местные поддерживают отвод войск

Об этом сообщает hromadske.ua.

"Мы вчера были в Петровском. Постоянно отовсюду мы слышали одно - люди хотят разведения войск, люди хотят мира. Это люди, которые живут там, они не приехали", - об этом он сказал в Мариуполе.

 

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