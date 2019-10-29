Местные в Петровском поддерживают разведение, - Сивохо

Об этом сообщает hromadske.ua.

"Мы вчера были в Петровском. Постоянно отовсюду мы слышали одно - люди хотят разведения войск, люди хотят мира. Это люди, которые живут там, они не приехали", - об этом он сказал в Мариуполе.