Местные в Петровском поддерживают разведение, - Сивохо
29 октября, 2019, 17:07
Советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам Донбасса Сергей Сивохо заявил, что в Петровском местные поддерживают отвод войск
Об этом сообщает hromadske.ua.
"Мы вчера были в Петровском. Постоянно отовсюду мы слышали одно - люди хотят разведения войск, люди хотят мира. Это люди, которые живут там, они не приехали", - об этом он сказал в Мариуполе.
Сергей Сивохо: Мы вчера были в Петровском. Постоянно отовсюду мы слышали одно - люди хотят разведения войск, люди хотят мира. Это люди, которые живут там, они не приехали pic.twitter.com/3TTdpSlp89- hromadske (@HromadskeUA) October 29 2019
Читайте также
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
-
23 октября, 2019 Война за примирение
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
Читайте также
-
23 октября, 2019 Война за примирение
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-