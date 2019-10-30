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Espreso.tvОбществоСтолтенберг "приветствует усилия" по разведению сил в Золотом

Столтенберг "приветствует усилия" по разведению сил в Золотом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует усилия, которые привлечены для мирного решения конфликта и для разведения войск в Золотом

Об этом он заявил на брифинге с вице-премьер-министром Украины Дмитрием Кулебой, сообщает РБК-Украина .

"Мы приветствуем все усилия, направленные на мирное разрешение конфликта, на разведение сил и стремимся к дипломатическому решению этого конфликта на востоке Украины", - заявил генсек.

Он заявил о необходимости продолжить прогресс, который был достигнут в Станице Луганской.

"Но еще очень много надо сделать, поскольку режим прекращения огня нарушается", - отметил он.

Кроме того, Столтенберг заявил, что РФ должна выполнять Минские соглашения.

"Россия имеет четкую ответственность выполнять Минские договоренности и должна вывести всех своих офицеров с территории страны и прекратить дестабилизацию Украины", - заявил он.

  • 28 октября 2019, в районе проведения операции Объединенных сил, приказом Командующего объединенных сил введен режим "Желтый" .
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