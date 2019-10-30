Столтенберг "приветствует усилия" по разведению сил в Золотом
Об этом он заявил на брифинге с вице-премьер-министром Украины Дмитрием Кулебой, сообщает РБК-Украина .
"Мы приветствуем все усилия, направленные на мирное разрешение конфликта, на разведение сил и стремимся к дипломатическому решению этого конфликта на востоке Украины", - заявил генсек.
Он заявил о необходимости продолжить прогресс, который был достигнут в Станице Луганской.
"Но еще очень много надо сделать, поскольку режим прекращения огня нарушается", - отметил он.
Кроме того, Столтенберг заявил, что РФ должна выполнять Минские соглашения.
"Россия имеет четкую ответственность выполнять Минские договоренности и должна вывести всех своих офицеров с территории страны и прекратить дестабилизацию Украины", - заявил он.
- 28 октября 2019, в районе проведения операции Объединенных сил, приказом Командующего объединенных сил введен режим "Желтый" .
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