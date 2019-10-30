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Espreso.tvОбществоПередвигаться с паспортом и досмотр личных вещей: в зоне ООС ввели "Желтый" режим

Передвигаться с паспортом и досмотр личных вещей: в зоне ООС ввели "Желтый" режим


фото: pressjfo.news
28 октября 2019 года, в районе проведения операции Объединенных сил, приказом Командующего объединенных сил введен режим "Желтый"

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"Пребывание и перемещение лиц осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность, при этом осуществляется досмотр личных вещей, которые при них находятся, и транспортных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют в период действия режима "Желтый" специальные полномочия:

  • применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства к лицам, совершившим или совершающим правонарушения или другие действия, препятствующие выполнению законных требований лиц, привлеченных к проведению операции Объединенных сил;
  • проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов - задерживать их для установления личности;
  • осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей, которые при них находятся, транспортных средств и вещей, которые ими перевозятся;
  • входить в помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам, на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций;
  • использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, принадлежащие гражданам (с их согласия).

При определенных условиях обстановки разрешается:

  • временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать транспортные средства, граждан на отдельные участки местности и объекты, выводить граждан из этих участков, отбуксировывать транспортные средства;
  • использовать в служебных целях транспортные средства, в том числе специальные, принадлежащие предприятиям, учреждениям и организациям, кроме транспортных средств дипломатических, консульских и иных представительств иностранных государств и международных организаций.

Для лиц, не привлеченных к ООС, установлены следующие ограничения:

  • въезд (выезд) в район проведения операции;
  • получение разрешительных документов, необходимых для въезда (пребывания) в район проведения операции;
  • допущение представителей органов государственной власти;
  • хранение, использование и перемещение зарегистрированного огнестрельного оружия (нарезного военных образцов, несовременного стрелкового, спортивного, учебного, охотничьего нарезного и гладкоствольного), боеприпасов к нему, холодного оружия (арбалеты, охотничьи ножи и т.д.), наградного, пневматического и травматического оружия, устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия и патроны к нему;
  • осуществление полетов беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов и проведение видео-, кино- и фотосъемок;
  • использование в транспортных средствах любых радиостанций;
  • проведение туристических экскурсий и походов, рыбалки и охоты;
  • посещение лесных массивов, отдельных районов местности;
  • перечень безопасных автомобильных и железнодорожных направлений;
  • ограничение движения транспортных средств по объездным путям;
  • выполнение мероприятий по обеспечению общественной безопасности и порядка на улицах.

 

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