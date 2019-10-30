Соперница Свитолиной снялась с итогового турнира WTA

30 октября, 2019, 16:56

Канадка Бьянка Андрееску, которая должна была играть против украинки Элины Свитолиной в 3-м туре Итогового турнира WTA, прекратила участие в соревнованиях из-за травмы

Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

В Шенчжень (Китай) Бьянка Андрееску 30 октября в матче 2-го тура группового раунда с чешкой Плишковой отказалась от продолжения борьбы после поражения в первом сете.

"Я услышала хруст, физиотерапевт меня осмотрела и сказала, что это мениск. Я вообще не могу согнуть колено. Оно хрустит, когда я хожу, и ужасно болит", - рассказала Андрееску.

Отказ канадки от продолжения борьбы означает, что Свитолина досрочно заняла первое место в своей группе. В матче 3-го тура вместо Андрееску против украинки сыграет американка София Кенин.