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Espreso.tvСпортСвитолина вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Свитолина вышла в полуфинал Итогового турнира WTA


фото: twitter
Теннисистка Элина Свитолина победила во втором матче Итогового турнира WTA, соперницей украинки была румынка Симона Халеп

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает побеждать на Итоговом турнире-2019. Второй cоперницей украинской теннисистки в групповом раунде была румынка Симона Халеп, которая занимает пятую позицию в рейтинге WTA.

В напряженном поединке, который продолжался 1 ч и 40 мин, Свитолина победила соперницу со счетом 7: 5, 6: 3. Эта встреча была для спортсменок девятой, из которых украинка выиграла в пяти.

Выигрыш в двух сетах означает, что Свитолина досрочно вышла в полуфинал. Если чешка Плишкова выигрывает у канадки Бьянки Андрееску, то украинка пройдет в плей-офф с первого места.

Заключительный матч группового раунда для 25-летней украинской теннисистки пройдет 1 ноября, против Андрееску.

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