Свитолина вышла в полуфинал Итогового турнира WTA
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает побеждать на Итоговом турнире-2019. Второй cоперницей украинской теннисистки в групповом раунде была румынка Симона Халеп, которая занимает пятую позицию в рейтинге WTA.
В напряженном поединке, который продолжался 1 ч и 40 мин, Свитолина победила соперницу со счетом 7: 5, 6: 3. Эта встреча была для спортсменок девятой, из которых украинка выиграла в пяти.
Выигрыш в двух сетах означает, что Свитолина досрочно вышла в полуфинал. Если чешка Плишкова выигрывает у канадки Бьянки Андрееску, то украинка пройдет в плей-офф с первого места.
Заключительный матч группового раунда для 25-летней украинской теннисистки пройдет 1 ноября, против Андрееску.
@ElinaSvitolina defeats Halep in two dramatic sets, 7-5, 6-3, at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/aj5zCa596g- WTA (@WTA) October 30, 2019
- 28 октября во первом поединке Итогового турнира 2019 украинка Элина Свитолина победила чешку Плишкову.
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