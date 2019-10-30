Свитолина вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

30 октября, 2019, 15:08

Теннисистка Элина Свитолина победила во втором матче Итогового турнира WTA, соперницей украинки была румынка Симона Халеп

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает побеждать на Итоговом турнире-2019. Второй cоперницей украинской теннисистки в групповом раунде была румынка Симона Халеп, которая занимает пятую позицию в рейтинге WTA.

В напряженном поединке, который продолжался 1 ч и 40 мин, Свитолина победила соперницу со счетом 7: 5, 6: 3. Эта встреча была для спортсменок девятой, из которых украинка выиграла в пяти.

Выигрыш в двух сетах означает, что Свитолина досрочно вышла в полуфинал. Если чешка Плишкова выигрывает у канадки Бьянки Андрееску, то украинка пройдет в плей-офф с первого места.

Заключительный матч группового раунда для 25-летней украинской теннисистки пройдет 1 ноября, против Андрееску.