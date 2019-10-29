В порт Одессы вошли военные корабли НАТО. Фото
29 октября, 2019, 14:50
Утром во вторник, 29 октября, 4 корабля НАТО, составляющие противоминной группы SNMCMG2, зашли в одесский порт
Об этом сообщает одесское издание "Думская".
Отмечается, что противоминная группа заходит в Одессу не впервые. На этот раз в ее составе
- испанский тральщик ESPS Sella M32,
- румынский ROS Lt. Lupu Dinescu M25,
- болгарский BGS Shkval 62
- итальянский ITS Numana 5557.
"Думская" пишет, что флагманом SNMCMG2 является итальянский корабль обеспечения А5329 Vesuvio, который сразу после того, как группа зашла в Черное море, направился в грузинский порт Батуми.
Группа пробудет в Одессе до 4 ноября.
В среду, 30 октября, ожидается приезд в Одессу генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, который посетит корабли и проведет ряд встреч с украинскими политиками и военными.
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