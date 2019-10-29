В порт Одессы вошли военные корабли НАТО. Фото

29 октября, 2019, 14:50

Утром во вторник, 29 октября, 4 корабля НАТО, составляющие противоминной группы SNMCMG2, зашли в одесский порт

Об этом сообщает одесское издание "Думская".

Отмечается, что противоминная группа заходит в Одессу не впервые. На этот раз в ее составе

испанский тральщик ESPS Sella M32,

румынский ROS Lt. Lupu Dinescu M25,

болгарский BGS Shkval 62

итальянский ITS Numana 5557.

"Думская" пишет, что флагманом SNMCMG2 является итальянский корабль обеспечения А5329 Vesuvio, который сразу после того, как группа зашла в Черное море, направился в грузинский порт Батуми.

Группа пробудет в Одессе до 4 ноября.

В среду, 30 октября, ожидается приезд в Одессу генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, который посетит корабли и проведет ряд встреч с украинскими политиками и военными.