Адвокаты семей Небесной сотни требуют у власти не допустить развала дел Майдана

28 октября, 2019, 20:34

Адвокатская совещательный группа, объединяющая адвокатов семей Небесной сотни, обнародовала обращение к властям о необходимости принятия мер по недопущению развала расследования дел Майдана

Обращение они выложили в сети Facebook.

Они адресовали свое обращение и предостережения в адрес президента, генпрокурора, премьер-министра, директора ГБР и руководителей парламентских фракций.

"Обращаемся к вам с просьбой немедленно принять все необходимые меры для недопущения развала расследования дел Майдана, а именно: безотлагательно создать в структуре ГБР управления по расследованию дел Майдана (полномочия директора ГБР), для чего соответственно увеличить количество работников ГБР (полномочия премьер министра) ", - говорится в обращении.

По словам адвокатов, решить эту проблему можно путем немедленного создания отдельного подразделения по расследованию дел Майдана в структуре центрального аппарата ГБР и перевода (назначения) туда следователей, которые расследовали эти дела.

"В дальнейшем, согласно закону, нерасследованные уголовные производства должны быть переданы по подследственности, а именно - в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР). Но ГБР не готово ни принимать эти дела, ни расследовать их, поскольку не имеет соответствующего подразделения в своем составе. В такой ситуации передавать эти дела в ГБР, то есть "в никуда", или отдавать их новым следователем, означает просто остановить процесс расследования не менее чем на полгода", - считают адвокаты семей Небесной сотни.

Среди всего семи позиций, "реальную угрозу остановки следствия и потери результатов расследования по делам Майдана" они видят прежде всего в лишении прокуратуры функций следствия, который состоится менее чем через месяц.