"Я за то, чтобы с меня сняли депутатскую неприкосновенность", - Дубневич
30 октября, 2019, 18:57
Народный депутат Украины IX созыва Ярослав Дубневич заявляет, что не против снятия с него неприкосновенности, поскольку считает себя невиновным, а преследование - политическим
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Я готов отвечать... Что касается слухов, что Дубневич убежит, - я пока на комитете, завтра буду в Верховной Раде, я такого подарка Сытнику и другим не дам, я готов в суде доказывать (свою невиновность)", - отметил он.
Дубневич добавил: "Я за то, чтобы с меня сняли депутатскую неприкосновенность".
Нардеп считает преследование следствием своей неподдержки в голосовании ряда законопроектов и "формулы Штайнмайера".
- Регламентный комитет Верховной Рады поддержал привлечение депутата Ярослава Дубневича к ответственности перед законом
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"