"Я за то, чтобы с меня сняли депутатскую неприкосновенность", - Дубневич

30 октября, 2019, 18:57

Народный депутат Украины IX созыва Ярослав Дубневич заявляет, что не против снятия с него неприкосновенности, поскольку считает себя невиновным, а преследование - политическим

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я готов отвечать... Что касается слухов, что Дубневич убежит, - я пока на комитете, завтра буду в Верховной Раде, я такого подарка Сытнику и другим не дам, я готов в суде доказывать (свою невиновность)", - отметил он.

Дубневич добавил: "Я за то, чтобы с меня сняли депутатскую неприкосновенность".

Нардеп считает преследование следствием своей неподдержки в голосовании ряда законопроектов и "формулы Штайнмайера".