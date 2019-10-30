Комитет Рады поддержал снятие неприкосновенности с Дубневича
30 октября, 2019, 18:45
Регламентный комитет Верховной Рады поддержал привлечение депутата Ярослава Дубневича к ответственности перед законом
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За то, чтобы передать представление на привлечение Дубневича на рассмотрение в зал парламента, члены комитета проголосовали единогласно.
Поддержали представление на арест Дубневича 9 из 11 членов комитета.
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