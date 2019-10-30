Комитет Рады поддержал снятие неприкосновенности с Дубневича

30 октября, 2019, 18:45

Регламентный комитет Верховной Рады поддержал привлечение депутата Ярослава Дубневича к ответственности перед законом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За то, чтобы передать представление на привлечение Дубневича на рассмотрение в зал парламента, члены комитета проголосовали единогласно.

Поддержали представление на арест Дубневича 9 из 11 членов комитета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156895