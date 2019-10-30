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Espreso.tvОбществоКомитет Рады поддержал снятие неприкосновенности с Дубневича

Комитет Рады поддержал снятие неприкосновенности с Дубневича


фото: zaxid.net
Регламентный комитет Верховной Рады поддержал привлечение депутата Ярослава Дубневича к ответственности перед законом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За то, чтобы передать представление на привлечение Дубневича на рассмотрение в зал парламента, члены комитета проголосовали единогласно.

Поддержали представление на арест Дубневича 9 из 11 членов комитета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156895

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