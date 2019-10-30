"Майданчики Яценко": САП вызвала всех членов комитета Рады на допрос
30 октября, 2019, 19:34
Специализированная антикоррупционная прокуратура вызвала для дачи показаний всех членов комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
Об этом заявил глава САП Назар Холодницкий, передает РБК-Украина.
По его словам, члены комитета должны прийти, чтобы дать показания.
"Я очень просил бы перенести производство в уголовно-процессуальную плоскость. Действительно, сегодня мной были подписаны повестки о вызове всем членам финансового комитета, независимо от фракции. Теперь каждый из них свяжется с прокурором. Телефон там указан в повестке, если не получается со временем договориться о конкретном времени. Мы готовы пойти навстречу", - заявил Холодницкий.
- Речь идет о законопроекте № 2047 "О ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости". Он предлагает отменить работу так называемых электронных площадок, по которым оценщики и нотариусы обязаны подавать отчеты об оценке недвижимости в Единую базу. Услуга платная, цена колеблется от 680 до 1800 грн за одну операцию. Эти электронные площадки связывают с народным депутатом Антоном Яценко.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по поводу возможного взяточничества народных депутатов Украины.
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