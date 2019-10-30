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Espreso.tvОбщество"Майданчики Яценко": САП вызвала всех членов комитета Рады на допрос

"Майданчики Яценко": САП вызвала всех членов комитета Рады на допрос

Специализированная антикоррупционная прокуратура вызвала для дачи показаний всех членов комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Об этом заявил глава САП Назар Холодницкий, передает РБК-Украина.

По его словам, члены комитета должны прийти, чтобы дать показания.

"Я очень просил бы перенести производство в уголовно-процессуальную плоскость. Действительно, сегодня мной были подписаны повестки о вызове всем членам финансового комитета, независимо от фракции. Теперь каждый из них свяжется с прокурором. Телефон там указан в повестке, если не получается со временем договориться о конкретном времени. Мы готовы пойти навстречу", - заявил Холодницкий.

  • Речь идет о законопроекте № 2047 "О ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости". Он предлагает отменить работу так называемых электронных площадок, по которым оценщики и нотариусы обязаны подавать отчеты об оценке недвижимости в Единую базу. Услуга платная, цена колеблется от 680 до 1800 грн за одну операцию. Эти электронные площадки связывают с народным депутатом Антоном Яценко.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по поводу возможного взяточничества народных депутатов Украины.
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