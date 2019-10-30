"Майданчики Яценко": САП вызвала всех членов комитета Рады на допрос

30 октября, 2019, 19:34

Специализированная антикоррупционная прокуратура вызвала для дачи показаний всех членов комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Об этом заявил глава САП Назар Холодницкий, передает РБК-Украина.

По его словам, члены комитета должны прийти, чтобы дать показания.

"Я очень просил бы перенести производство в уголовно-процессуальную плоскость. Действительно, сегодня мной были подписаны повестки о вызове всем членам финансового комитета, независимо от фракции. Теперь каждый из них свяжется с прокурором. Телефон там указан в повестке, если не получается со временем договориться о конкретном времени. Мы готовы пойти навстречу", - заявил Холодницкий.