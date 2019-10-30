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Espreso.tvОбществоНа Тернопольщине мужчина угнал "скорую" и поехал на ней домой в Ивано-Франковскую область

На Тернопольщине мужчина угнал "скорую" и поехал на ней домой в Ивано-Франковскую область

22-летний житель Ивано-Франковской области угнал автомобиль одной из сельских амбулаторий Чертковского района, чтобы добраться домой

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

В совершении кражи автомобиля одной из сельских амбулаторий Чертковского района сотрудники полиции подозревают 22-летнего жителя Ивано-Франковской области. Парень украл служебный транспорт, чтобы добраться домой.

Как рассказал начальник Чертковского отдела полиции Анатолий Мельник, сообщение о краже автомобиля, принадлежащего одной из сельских медицинских амбулаторий района, поступило от водителя. Выехав на место происшествия, полицейские установили, вор воспользовался тем, что машина была не закрытой, а ключи оставлены в замке зажигания.

Похищенный автомобиль правоохранители разыскали в одном из сел Ивано-Франковской области. Причастным к незаконному завладению транспортным средством оказался 22-летний прикарпатец. По словам подозреваемого, он угнал машину, чтобы доехать домой.

Автомобиль скорой помощи полицейские изъяли, а в отношении его похитителя начали уголовное производство. Действия подозреваемого следователи квалифицируют по части 1 статьи 289 УК - незаконное завладение транспортным средством. Продолжается досудебное расследование.

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