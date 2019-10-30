Мнения украинцев разделяются, как вернуть Крым и Донбасс, - Зеленский
Об этом Владимир Зеленский сказал на форуме в Мариуполе, сообщает РБК-Украина.
Президент Владимир Зеленский считает, что единого решения по поводу возвращению Крыма и Донбасса, удовлетворяющего всех, никогда не будет.
Как отметил Зеленский, украинскому обществу нужно договориться между собой.
"Сегодня внутри страны существуют совершенно разные видения в вопросе возвращения Донбасса и Крыма. Большинство убеждены, что они должны вернуться в Украину. Да, но как раз именно в этом общество разделено", - заявил он.
Президент сообщил, что, по данным социологии, около 21% считают, что нужно продолжать боевые действия до победы, 20% - осуществлять экономическую и территориальную блокаду, а 22% уверены, что нужно начать переговоры об особом статусе ОРДЛО в составе Украины, 10% считают , что нужно отказаться от этих территорий, а 26% затруднились ответить на этот вопрос. В то же время 80% хотят прекращения огня.
"Единого решения, которое удовлетворит всех, я уверен, никогда не будет. Но мы должны найти вариант, который поддержит абсолютное большинство", - добавил он.
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