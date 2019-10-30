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Espreso.tvСпортМесси превзошел Роналду по голам на клубном уровне

Месси превзошел Роналду по голам на клубном уровне


фото: REUTERS
Аргентинский футболист "Барселоны" Лионель Месси опередил португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду по количеству голов на клубном уровне

Об этом сообщает Actu Foot в twitter.

29 октября в матче 11-го тура чемпионата Испании "Барселона" победила "Вальядолид" (5: 1), в запасе которого остался украинский голкипер Андрей Лунин. Месси оформил дубль и сделал 2 результативные передачи.

Таким образом, аргентинец забил свой 608-й гол на клубном уровне. Для этого аргентинцу понадобилось 695 матчей. На счету Криштиану Роналду 606 голов за 813 игр. В среднем Лионель Месси забивает по 0,87 гола за игру, а Роналду - по 0,75.

 

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