Месси превзошел Роналду по голам на клубном уровне

30 октября, 2019, 10:02

Аргентинский футболист "Барселоны" Лионель Месси опередил португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду по количеству голов на клубном уровне

Об этом сообщает Actu Foot в twitter.

29 октября в матче 11-го тура чемпионата Испании "Барселона" победила "Вальядолид" (5: 1), в запасе которого остался украинский голкипер Андрей Лунин. Месси оформил дубль и сделал 2 результативные передачи.

Таким образом, аргентинец забил свой 608-й гол на клубном уровне. Для этого аргентинцу понадобилось 695 матчей. На счету Криштиану Роналду 606 голов за 813 игр. В среднем Лионель Месси забивает по 0,87 гола за игру, а Роналду - по 0,75.

Lionel Messi, qui compte 118 rencontres de moins, a désormais inscrit plus de buts en club que Cristiano Ronaldo.



Cristiano Ronaldo:

813 matches

606 BUTS

0,75 but par match



Lionel Messi:

695 matches

608 BUTS

0,87 but par match pic.twitter.com/3LQOMCu5EM - Actu Foot (@ActuFoot_) October 29 2019