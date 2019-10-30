Месси превзошел Роналду по голам на клубном уровне
Об этом сообщает Actu Foot в twitter.
29 октября в матче 11-го тура чемпионата Испании "Барселона" победила "Вальядолид" (5: 1), в запасе которого остался украинский голкипер Андрей Лунин. Месси оформил дубль и сделал 2 результативные передачи.
Таким образом, аргентинец забил свой 608-й гол на клубном уровне. Для этого аргентинцу понадобилось 695 матчей. На счету Криштиану Роналду 606 голов за 813 игр. В среднем Лионель Месси забивает по 0,87 гола за игру, а Роналду - по 0,75.
Lionel Messi, qui compte 118 rencontres de moins, a désormais inscrit plus de buts en club que Cristiano Ronaldo.- Actu Foot (@ActuFoot_) October 29 2019
Cristiano Ronaldo:
813 matches
606 BUTS
0,75 but par match
Lionel Messi:
695 matches
608 BUTS
0,87 but par match pic.twitter.com/3LQOMCu5EM
- Напомним, 23 октября Лионель Месси стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который забивал в 15 сезонах подряд.
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