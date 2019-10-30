Коболев о разрешении от Дании строить Северный поток-2: "Мы ожидали этого в течение осени"

30 октября, 2019, 15:48

Датское энергетическое агентство предоставило разрешение на строительство российского газопровода "Северный поток-2" в своих территориальных водах. Украина ждала, что Дания примет такое решение в течение осени

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев в Facebook сообщил, что Украина ждала такое решение в течение осени.

"Мы ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект ("Северный поток - 2", - ред.) на время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения", - отметил он.

По словам Коболева, в связи с таким разрешением, еще важнее становится завершение реформы рынка газа и полное внедрение европейского энергетического законодательства в Украине.

"Это законодательство будет защищать нас так же, как защищает потребителей Евросоюза", - пояснил он.

Коболев отметил, что сохраняется значение арбитражных и судебных разбирательств между "Нафтогазом" и "Газпромом", а также качественный анбандлинг, "который позволит Украине привлечь мощного западного партнера к управлению украинской ГТС".

Напомним, 30 октября стало известно, что Дания разрешила строительство "Северного потока-2".

До этого Дания была единственной страной, которая с 2017 года не позволяла размещать в своих территориальных водах трубы газопровода "Nord Sream - 2", чем постоянно оттягивала его запуск, который планировался на конец 2019 года.

Из-за такой позиции Дании Россия должна была бы изменить проект "Потока", что повлекло бы за собой отсрочку его запуска и дополнительные расходы более чем 560 млн евро.