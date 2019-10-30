 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоболев о разрешении от Дании строить Северный поток-2: "Мы ожидали этого в течение осени"

Коболев о разрешении от Дании строить Северный поток-2: "Мы ожидали этого в течение осени"

Датское энергетическое агентство предоставило разрешение на строительство российского газопровода "Северный поток-2" в своих территориальных водах. Украина ждала, что Дания примет такое решение в течение осени

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев в Facebook сообщил, что Украина ждала такое решение в течение осени.

"Мы ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект ("Северный поток - 2", - ред.) на время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения", - отметил он.

По словам Коболева, в связи с таким разрешением, еще важнее становится завершение реформы рынка газа и полное внедрение европейского энергетического законодательства в Украине.

"Это законодательство будет защищать нас так же, как защищает потребителей Евросоюза", - пояснил он.

Коболев отметил, что сохраняется значение арбитражных и судебных разбирательств между "Нафтогазом" и "Газпромом", а также качественный анбандлинг, "который позволит Украине привлечь мощного западного партнера к управлению украинской ГТС".

Напомним, 30 октября стало известно, что Дания разрешила строительство "Северного потока-2".

До этого Дания была единственной страной, которая с 2017 года не позволяла размещать в своих территориальных водах трубы газопровода "Nord Sream - 2", чем постоянно оттягивала его запуск, который планировался на конец 2019 года.

Из-за такой позиции Дании Россия должна была бы изменить проект "Потока", что повлекло бы за собой отсрочку его запуска и дополнительные расходы более чем 560 млн евро.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 октября, 2019 среда

больше новостей

30 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать