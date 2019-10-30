Британский тяжеловес Фьюри обозвал Джошуа и Руиса "мешками"

30 октября, 2019, 13:04

Британский боксер Тайсон Фьюри назвал чемпиона мира в супертяжелом весе американца Энди Руиса и его соперника по реваншу британца Энтони Джошуа "мешками"

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Тайсона Фьюри, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Энди Руис и Энтони Джошуа, у которого американец отобрал титулы, являются мешками и не относятся к его лиге.

"Руис и Джошуа? Они оба мешки, они не в моей лиге. Моя мама всегда говорила: если ты не можешь сказать ничего хорошего, не говори этого вообще, так что я просто буду держать рот на замке", - сказал Фьюри.

По словам британца, отныне все боксерские поединки он будет проводить в США.

"Все свои бои теперь буду проводить в США. Поэтому, если Джошуа не захочет лететь в Америку, что неудивительно после его прошлого боя, то нашу встречу придется ждать долго", - отметил Фьюри.

Первый бой Руиса и Джошуа состоялся 1 июня в Нью-Йорке, и завершился сенсационной победой американца техническим нокаутом в седьмом раунде. Реванш состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.