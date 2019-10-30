Британская экономика потеряет 70 млрд фунтов из-за Brexit, - исследование
Об этом сообщает BBC со ссылкой на исследование британского Национального института экономических и социальных исследований (NIESR).
"Из-за Brexit-соглашения Бориса Джонсона (экономика - ред.) Великобритании потеряет 70 млрд фунтов стерлингов по сравнению с тем, если бы страна осталась в ЕС", - говорится в сообщении.
Согласно исследованию, ВВП Великобритании будет через 10 лет на 3,5% ниже, чем если бы страна осталась в составе Европейского Союза.
В NIESR предполагают, что одобренное соглашение Джонсона "уменьшит риск на беспорядочный выход страны из ЕС, но одновременно исключит и возможность более тесных торговых отношений с блоком".
Эксперты отметили, что несмотря на соглашение между Брюсселем и Лондоном об устранении неопределенностей, таможенные и регуляторные барьеры" будут препятствовать торговле товарами и услугами с континентом, оставляя все регионы Соединенного Королевства в худшем положении, чем если бы Великобритания оставалась в ЕС".
Напомним, накануне ЕС официально отложил Brexit.
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