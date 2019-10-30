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Espreso.tvМирБританская экономика потеряет 70 млрд фунтов из-за Brexit, - исследование

Британская экономика потеряет 70 млрд фунтов из-за Brexit, - исследование


фото: reuters
Экономика Великобритании потеряет 70 млрд фунтов стерлингов из-за соглашения о выходе страны из ЕС премьер-министра Бориса Джонсона

Об этом сообщает BBC со ссылкой на исследование британского Национального института экономических и социальных исследований (NIESR).

"Из-за Brexit-соглашения Бориса Джонсона (экономика - ред.) Великобритании потеряет 70 млрд фунтов стерлингов по сравнению с тем, если бы страна осталась в ЕС", - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, ВВП Великобритании будет через 10 лет на 3,5% ниже, чем если бы страна осталась в составе Европейского Союза.

В NIESR предполагают, что одобренное соглашение Джонсона "уменьшит риск на беспорядочный выход страны из ЕС, но одновременно исключит и возможность более тесных торговых отношений с блоком".

Эксперты отметили, что несмотря на соглашение между Брюсселем и Лондоном об устранении неопределенностей, таможенные и регуляторные барьеры" будут препятствовать торговле товарами и услугами с континентом, оставляя все регионы Соединенного Королевства в худшем положении, чем если бы Великобритания оставалась в ЕС".

Напомним, накануне ЕС официально отложил Brexit.

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