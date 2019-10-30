Бородянский хочет ограничить право россиян на финансирование СМИ в Украине

30 октября, 2019, 15:27

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский считает, что необходимо ввести ограничения на владение гражданами России и участие российского капитала в средствах массовой информации

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы должны ввести ограничения на владение средствами массовой информации российскими гражданами или использование российского капитала для финансирования или участия в СМИ", - сказал он.

Бородянский сказал, что необходимо ввести обязательную регистрацию или лицензирование для различных видов медиа.

Он убежден, что Украина должна защищать свое информационное пространство.

"Мы считаем, что можем и должны формировать в международном контексте новые правовые модели, которые позволяют эффективно отличать фейк от не фейка, отвечать на вызовы гибридной войны, бороться с таким явлением, как глубинные фейки", - отметил министр .

Бородянский анонсировал юридическое оформление "понятия и критериев манипулирования общественным мнением".

"Мы также по-другому будем защищать представителей медиа не только юридически, но и финансово", - добавил министр.