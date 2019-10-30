Бородянский хочет ограничить право россиян на финансирование СМИ в Украине
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы должны ввести ограничения на владение средствами массовой информации российскими гражданами или использование российского капитала для финансирования или участия в СМИ", - сказал он.
Бородянский сказал, что необходимо ввести обязательную регистрацию или лицензирование для различных видов медиа.
Он убежден, что Украина должна защищать свое информационное пространство.
"Мы считаем, что можем и должны формировать в международном контексте новые правовые модели, которые позволяют эффективно отличать фейк от не фейка, отвечать на вызовы гибридной войны, бороться с таким явлением, как глубинные фейки", - отметил министр .
Бородянский анонсировал юридическое оформление "понятия и критериев манипулирования общественным мнением".
"Мы также по-другому будем защищать представителей медиа не только юридически, но и финансово", - добавил министр.
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Рада создала ВСК для проверки деятельности "пророссийских" каналов.
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