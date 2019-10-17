Рада создала ВСК для проверки деятельности "пророссийских" каналов

17 октября, 2019, 18:40

Верховная Рада приняла проект постановления №2152 о создании Временной следственной комиссии для проведения расследования сведений по соблюдению требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному воздействию Российской Федерации