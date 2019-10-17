Рада создала ВСК для проверки деятельности "пророссийских" каналов
17 октября, 2019, 18:40
Об этом сообщает РБК - Украина.
Верховная Рада приняла проект постановления №2152 о создании Временной следственной комиссии для проведения расследования сведений по соблюдению требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному воздействию Российской Федерации
Об этом сообщает РБК - Украина.
"За" создание проголосовали 278 народных депутатов.
Среди основных задач ВСК:
- проведение комплексной проверки обстоятельств приобретения, источников выплаты и поступления средств во время смены собственников телеканалов NewsOne, "112 Украина", ZIK.
- провести исследование по установлению лиц, которые прямо или косвенно участвовали в процессе смены собственников указанных телеканалов, являются бенефициарными владельцами, влияют на редакционную политику телеканалов;
- проведение исследования относительно доли на информационном рынке, которая принадлежит данным телеканалам.
- проведение проверки сведений относительно систематического распространения отдельными украинскими телеканалами идей и тезисов, которые могут угрожать интересам национальной безопасности, обороны и территориальной целостности Украины.
- проведение расследования по осуществлению информационными телеканалами специальных информационных операций, направленных на подрыв обороноспособности, деморализацию личного состава ВСУ и других военных формирований, провоцирование экстремистских проявлений, подкормку панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов в Украина и других проявлений угроз информационной безопасности Украины.
- предоставление предложений относительно законодательного урегулирования вопроса запрета монополизации информационного пространства Украины;
- в случае установления достаточных оснований, инициирования вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.
Doc 500440 from Piter234903
- Нацсовет назначил внеплановую выездную проверку телеканала "Макси-ТВ" (ООО "Наша Прага"), на базе которого говорит телеканал Мураева "Наш", из-за признаков разжигания розни в высказываниях экс-премьера времен Виктора Януковича Николая Азарова
Читайте также
-
15 октября, 2019 Виталий Портников: Трампу не нужны друзья поневоле
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
Читайте также
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха