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Espreso.tvОбществоРада создала ВСК для проверки деятельности "пророссийских" каналов

Рада создала ВСК для проверки деятельности "пророссийских" каналов

Верховная Рада приняла проект постановления №2152 о создании Временной следственной комиссии для проведения расследования сведений по соблюдению требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному воздействию Российской Федерации

Об этом сообщает РБК - Украина.
"За" создание проголосовали 278 народных депутатов.
Среди основных задач ВСК:

  • проведение комплексной проверки обстоятельств приобретения, источников выплаты и поступления средств во время смены собственников телеканалов NewsOne, "112 Украина", ZIK.
  • провести исследование по установлению лиц, которые прямо или косвенно участвовали в процессе смены собственников указанных телеканалов, являются бенефициарными владельцами, влияют на редакционную политику телеканалов;
  • проведение исследования относительно доли на информационном рынке, которая принадлежит данным телеканалам.
  • проведение проверки сведений относительно систематического распространения отдельными украинскими телеканалами идей и тезисов, которые могут угрожать интересам национальной безопасности, обороны и территориальной целостности Украины.
  • проведение расследования по осуществлению информационными телеканалами специальных информационных операций, направленных на подрыв обороноспособности, деморализацию личного состава ВСУ и других военных формирований, провоцирование экстремистских проявлений, подкормку панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов в Украина и других проявлений угроз информационной безопасности Украины.
  • предоставление предложений относительно законодательного урегулирования вопроса запрета монополизации информационного пространства Украины;
  • в случае установления достаточных оснований, инициирования вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.

 

  • Нацсовет назначил внеплановую выездную проверку телеканала "Макси-ТВ" (ООО "Наша Прага"), на базе которого говорит телеканал Мураева "Наш", из-за признаков разжигания розни в высказываниях экс-премьера времен Виктора Януковича Николая Азарова
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