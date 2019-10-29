Визит Столтенберга: в Киеве и Одессе временно ограничат движение

29 октября, 2019, 13:27

Североатлантический совет (совет НАТО) на уровне послов, а также генсек альянса Йенс Столтенберг 30 и 31 октября посетят Украину

Об этом сообщает Управление государственной охраны в Facebook.

"30-31 октября в связи с визитом в Украину Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга возможные временные незначительные ограничения дорожного движения в Киеве и Одессе. Так, в столице возможны незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках улиц Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Печерского, Подольского, Шевченковского районов, а также на Бориспольском шоссе", - говорится в сообщении

Отметим, что визит генсека НАТО начнется в Одессе 30 октября, когда он и послы НАТО посетят Постоянную группу НАТО по противодействию минам (SNMCMG2). Столтенберг также выступит с речью перед курсантами Морской академии в Одессе.

31 октября в Киеве Генеральный секретарь НАТО проведет заседание Комиссии НАТО-Украина с Президентом Украины Владимиром Зеленским и выступит с речью в Верховной Раде.