Визит Столтенберга: в Киеве и Одессе временно ограничат движение
Об этом сообщает Управление государственной охраны в Facebook.
"30-31 октября в связи с визитом в Украину Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга возможные временные незначительные ограничения дорожного движения в Киеве и Одессе. Так, в столице возможны незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках улиц Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Печерского, Подольского, Шевченковского районов, а также на Бориспольском шоссе", - говорится в сообщении
Отметим, что визит генсека НАТО начнется в Одессе 30 октября, когда он и послы НАТО посетят Постоянную группу НАТО по противодействию минам (SNMCMG2). Столтенберг также выступит с речью перед курсантами Морской академии в Одессе.
31 октября в Киеве Генеральный секретарь НАТО проведет заседание Комиссии НАТО-Украина с Президентом Украины Владимиром Зеленским и выступит с речью в Верховной Раде.
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"