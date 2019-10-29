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Espreso.tvОбществоСтолтенберг приедет в Украину: выступит в Раде и встретится с Зеленским и Разумковым

Столтенберг приедет в Украину: выступит в Раде и встретится с Зеленским и Разумковым

Североатлантический совет (совет НАТО) на уровне послов, а также генсек альянса Йенс Столтенберг 30 и 31 октября посетят Украину

Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

Отмечается, что визит начнется в Одессе 30 октября, когда Генсек НАТО Йенс Столтенберг и послы НАТО посетят Постоянную группу НАТО по противодействию минам (SNMCMG2). Столтенберг также выступит с речью перед курсантами Морской академии в Одессе.

31 октября в Киеве Генеральный секретарь НАТО проведет заседание Комиссии НАТО-Украина с Президентом Украины Владимиром Зеленским и выступит с речью в Верховной Раде.

"Генеральный секретарь и постоянные представители НАТО встретятся с главой Рады Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком", - говорится в сообщении.

Кроме того, предполагается, что заместитель Столтенберга Мирча Джоана и послы НАТО встретятся с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой.

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