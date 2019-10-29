В Мариуполе заработал Проектный офис ЕС

29 октября, 2019, 17:15

В Мариуполе Донецкой области открывается Проектный офис Европейского Союза, который будет реализовывать две программы: по децентрализации и борьбе с коррупцией

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Это - лишь часть поддержки, которую оказывает ЕС восточным регионам Украины, заявил Владимир Зеленский.

"Две программы ЕС, которые будут реализовываться в этом офисе, - это поддержка децентрализации и борьбы с коррупцией. Обе программы имеют большое значение для развития бизнеса и привлечения инвестиций", - подчеркнул президент во время открытия офиса ЕС в Мариуполе.

Глава государства отметил, что это лишь небольшая часть помощи Европейского Союза Украине и восточным регионам, которые больше всего страдают от войны.

"Мы высоко ценим поддержку со стороны наших европейских партнеров, чувствуем ее не только на словах, но и на деле. И мы сегодня с вами это видим", - отметил президент.

Владимир Зеленский напомнил о комплексной программе помощи ЕС украинскому Приазовью, в частности, проекты по модернизации автотрассы и железной дороги из Мариуполя в Запорожье и Николаев, обновлению троллейбусного парка в Херсоне, поддержке малого бизнеса, реконструкции детских садов, модернизации учреждений профессионально-технического образования и поддержке внутренне перемещенных лиц.

Глава государства отметил, что программа поддержки Приазовья и сегодняшний инвестиционный форум RE:THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе объединяет общая цель - улучшение жизни простых украинцев, уставших от многолетней коррупции, препятствий для ведения бизнеса и желающих установления мира.

Владимир Зеленский добавил, что украинцы нуждаются в быстрых переменах к лучшему, и этого можно достичь совместно с международными партнерами, чтобы "по всей стране, и что немаловажно - именно здесь, на востоке государства, граждане увидели, что такое достойная европейская жизнь".

По словам президента, в общем поддержка ЕС уже достигла 15 млрд евро. "За это мы очень благодарны. В то же время наша цель - выйти из парадигмы просителя помощи и наконец начать наравне совместно с международными партнерами воплощать в жизнь крупные инвестиционные проекты", - подчеркнул он.

Глава государства уверен, что Украина может быть инвестиционно привлекательной. "И благодаря экономическому росту, системным изменениям и важным реформам в недалеком будущем присоединится к европейской семье ", - подчеркнул президент.

Владимир Зеленский выразил надежду, что на открытии Проектного офиса генеральный директор директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению Кристиан Даниельсон поддержит Украину.