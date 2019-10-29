В Конгрессе США предложили новые санкции против "Северного потока-2"

29 октября, 2019, 16:03

Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Бар подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2"

Об этом сообщается на сайте конгрессмена.

Сенатор предлагает запретить въезд в США физическим лицам, имеющим какое-либо отношение к судам, закладывающим трубы при строительстве "Северного потока-2"

"Энергетическая безопасность наших европейских партнеров является стратегическим приоритетом для Соединенных Штатов. Закон будет способствовать прекращению строительства газопровода и обеспечению того, чтобы Россия не продолжала подрывать энергетическую безопасность наших союзников по НАТО в Европе", - сказал Бар.

В документе также говорится, что президент США будет наделен полномочиями налагать санкции на организации, предоставляющие финансовые и страховые услуги трубопроводным компаниям, которые поддерживают экспорт российских энергоносителей. Газопровод назван в тексте не коммерческим, а в большей степени политическим проектом.

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По словам Барра, строя "Северный поток-2" Россия расширяет свое влияние в Европе и администрации Трампа следует разработать "стратегию повышения региональной энергетической безопасности союзников США в ЕС".