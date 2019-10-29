 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Конгрессе США предложили новые санкции против "Северного потока-2"

В Конгрессе США предложили новые санкции против "Северного потока-2"

Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Бар подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2"

Об этом сообщается на сайте конгрессмена.

Сенатор предлагает запретить въезд в США физическим лицам, имеющим какое-либо отношение к судам, закладывающим трубы при строительстве "Северного потока-2"

"Энергетическая безопасность наших европейских партнеров является стратегическим приоритетом для Соединенных Штатов. Закон будет способствовать прекращению строительства газопровода и обеспечению того, чтобы Россия не продолжала подрывать энергетическую безопасность наших союзников по НАТО в Европе", - сказал Бар.

В документе также говорится, что президент США будет наделен полномочиями налагать санкции на организации, предоставляющие финансовые и страховые услуги трубопроводным компаниям, которые поддерживают экспорт российских энергоносителей. Газопровод назван в тексте не коммерческим, а в большей степени политическим проектом.

Читайте также: Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы

По словам Барра, строя "Северный поток-2" Россия расширяет свое влияние в Европе и администрации Трампа следует разработать "стратегию повышения региональной энергетической безопасности союзников США в ЕС".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 октября, 2019 вторник

больше новостей

29 октября, 2019 вторник

28 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать