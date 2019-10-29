В Эстонию прибыли 18 британских танков Challenger
Об этом сообщает ERR.
"Первая партия британской боевой техники, в том числе 18 танков Challenger, в рамках учений НАТО Tractable прибыла в понедельник, 28 октября, в Эстонию, в военный городок в Тала", - говорится в сообщении.
Всего в течение ближайших недель в Эстонию должны прибыть 200 единиц боевой техники и 800 британских военнослужащих.
Военные учения Tractable в Эстонии будут проводиться впервые.
Как отмечается, от обычной ротации дислоцированных в Эстонии войск НАТО они отличаются масштабами и сложностью операции.
Великобритания возглавляет размещенній в Эстонии батальон НАТО общей численностью 1200 человек с тяжелой боевой техникой. Кроме британских солдат и офицеров, в состав боевой группы НАТО входят также военнослужащие Франции и Дании.
Напомним, 21 октября в Литву прибыли восемь американских танков Abrams и 21 БМП Bradley.
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