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Espreso.tvМирВ Эстонию прибыли 18 британских танков Challenger

В Эстонию прибыли 18 британских танков Challenger


фото: mil.ee
В понедельник в Эстонию прибыла первая партия военной техники в рамках учений НАТО, в том числе 18 танков Challenger из Великобритании

Об этом сообщает ERR.

"Первая партия британской боевой техники, в том числе 18 танков Challenger, в рамках учений НАТО Tractable прибыла в понедельник, 28 октября, в Эстонию, в военный городок в Тала", - говорится в сообщении.

Всего в течение ближайших недель в Эстонию должны прибыть 200 единиц боевой техники и 800 британских военнослужащих.

Военные учения Tractable в Эстонии будут проводиться впервые.

Как отмечается, от обычной ротации дислоцированных в Эстонии войск НАТО они отличаются масштабами и сложностью операции.

Великобритания возглавляет размещенній в Эстонии батальон НАТО общей численностью 1200 человек с тяжелой боевой техникой. Кроме британских солдат и офицеров, в состав боевой группы НАТО входят также военнослужащие Франции и Дании.

Напомним, 21 октября в Литву прибыли восемь американских танков Abrams и 21 БМП Bradley.

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