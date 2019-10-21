США перебросили в Литву "Абрамсы" и БМП

21 октября, 2019, 17:43

В понедельник, 21 октября, в Литву доставили восемь танков Abrams и 21 боевую машину пехоты Bradley. Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис назвал это сигналом готовности НАТО защищать Литву и соседние страны в условиях кризиса

Об этом сообщает портал Delfi.

"Это, прежде всего, весть для Литвы и наших соседних стран НАТО о том, что мы являемся странами, которые в условиях кризиса будут защищаться как часть НАТО, что союзники с нами. Это также месседж и для России о том, что США вовлечены . Это дополнительный фактор сдерживания", - сказал Кароблис.

Прибывшая техника принадлежит американскому батальону 7-го кавалерийского полка, который разместится в Литве на полгода. Машины прибыли из Польши. Еще несколько десятков танков прибудут на военную базу Пабраде в ближайшие недели. Литва предоставляет военным США, которые прибывают, всю необходимую поддержку принимающей стороны - проживание, логистическую поддержку.

С 2014 по 2017 год в Литве находилась рота американских военных - это более мелкое подразделение, в котором около 200 военных. Они были выведены, когда в Литве, Латвии и Эстонии были дислоцированы международные батальоны НАТО.

Дислоцированный сейчас в Литве батальон НАТО под командованием Германии насчитывает более тысячи военных, а в Шяуляй дислоцированы истребители союзников, которые выполняют миссию Балтийского воздушного патрулирования.