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Espreso.tvОбществоРябошапка назначил нового начальника департамента, который возглавлял Горбатюк

Рябошапка назначил нового начальника департамента, который возглавлял Горбатюк

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Виктора Мисяка на должность начальника Департамента процессуального руководства в уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах

Об этом сообщает пресс служба ГПУ.

Назначение касается нового департамента. Он будет расследовать дела, которые вел департамент, возглавляемый Горбатюком.

"Кроме того, подписан приказ о назначении Алексея Донского на должность заместителя начальника указанного Департамента", - говорится в сообщении.

Ранее Виктор Мисяк занимал должность заместителя начальника департамента - начальника управления организации и процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории. А Алексей Донской - начальника отдела организации и процессуального руководства по уголовным производствам Управление специальных расследований.

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