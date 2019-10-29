Рябошапка назначил нового начальника департамента, который возглавлял Горбатюк
29 октября, 2019, 21:38
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Виктора Мисяка на должность начальника Департамента процессуального руководства в уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах
Об этом сообщает пресс служба ГПУ.
Назначение касается нового департамента. Он будет расследовать дела, которые вел департамент, возглавляемый Горбатюком.
"Кроме того, подписан приказ о назначении Алексея Донского на должность заместителя начальника указанного Департамента", - говорится в сообщении.
Ранее Виктор Мисяк занимал должность заместителя начальника департамента - начальника управления организации и процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории. А Алексей Донской - начальника отдела организации и процессуального руководства по уголовным производствам Управление специальных расследований.
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