Рябошапка назначил нового начальника департамента, который возглавлял Горбатюк

29 октября, 2019, 21:38

Об этом сообщает пресс служба ГПУ.

Назначение касается нового департамента. Он будет расследовать дела, которые вел департамент, возглавляемый Горбатюком.

"Кроме того, подписан приказ о назначении Алексея Донского на должность заместителя начальника указанного Департамента", - говорится в сообщении.

Ранее Виктор Мисяк занимал должность заместителя начальника департамента - начальника управления организации и процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории. А Алексей Донской - начальника отдела организации и процессуального руководства по уголовным производствам Управление специальных расследований.