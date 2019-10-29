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Espreso.tvОбществоРоссийская ДРГ сбила беспилотник миссии ОБСЕ

Российская ДРГ сбила беспилотник миссии ОБСЕ

Диверсионно-разведывательная группа российских войск обстреляла беспилотный летательный аппарат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня, в районе населенного пункта Архангельское Донецкой области, диверсионно-разведывательная группа российских оккупационных войск тремя очередями из стрелкового оружия обстреляла беспилотный летательный аппарат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В связи с угрозой потери БПЛА через две минуты был посажен. Дрон повреждений не получил", - говорится в сообщении.

  • В штабе ООС подтвердили, что разведение войск на Донбассе близ населенного пункта Золотое началось.
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