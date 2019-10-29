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Espreso.tvОбщество"Важный сигнал надежды": МИД Германии о разведении войск

"Важный сигнал надежды": МИД Германии о разведении войск

В Министерстве иностранных дел Германии отреагировали на разведение сил и средств в Золотом

Об этом сообщается в Twitter ведомства.

"В течение пяти лет на востоке Украины бушует конфликт. Разведение сил в Золотом - это важный сигнал надежды для местного населения, что реальный прогресс на пути к миру возможен. Разведение необходимо продолжать в других частях региона", - говорится в сообщении.

 

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