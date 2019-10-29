"Важный сигнал надежды": МИД Германии о разведении войск
29 октября, 2019, 21:05
В Министерстве иностранных дел Германии отреагировали на разведение сил и средств в Золотом
Об этом сообщается в Twitter ведомства.
"В течение пяти лет на востоке Украины бушует конфликт. Разведение сил в Золотом - это важный сигнал надежды для местного населения, что реальный прогресс на пути к миру возможен. Разведение необходимо продолжать в других частях региона", - говорится в сообщении.
- В штабе ООС показали, как разводят войска у Золотого-4.
For 5 years conflict has raged in Eastern Ukraine. The disengagement of forces in Zolote is an important sign of hope for the local population that real progress towards peace is possible. The disengagement needs to continue in other parts of the region. @OSCE- GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) October 29 2019
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