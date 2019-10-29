Стороны только восстановили разведения сил и средств в Золотом, - Сайдик

29 октября, 2019, 15:16

Представитель ОБСЕ в минской ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик показал начало разведения сил на участке в Золотом

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Стороны только восстановили разведения сил и средств в Золотом. Они запустили белые и зеленые сигнальные ракеты, которые подтверждают их готовность к этому", - заявил Сайдик.

Он также рассказал, что сегодня на заседании ТКГ продолжатся переговоры о разведении сил и средств в Петровском.