Стороны только восстановили разведения сил и средств в Золотом, - Сайдик
29 октября, 2019, 15:16
Представитель ОБСЕ в минской ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик показал начало разведения сил на участке в Золотом
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Стороны только восстановили разведения сил и средств в Золотом. Они запустили белые и зеленые сигнальные ракеты, которые подтверждают их готовность к этому", - заявил Сайдик.
Он также рассказал, что сегодня на заседании ТКГ продолжатся переговоры о разведении сил и средств в Петровском.
- ОСБЕ подтвердила начало разведения войск в Донбассе близ населенного пункта Золотое началось в вторник, 29 октября
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