 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСтороны только восстановили разведения сил и средств в Золотом, - Сайдик

Стороны только восстановили разведения сил и средств в Золотом, - Сайдик

Представитель ОБСЕ в минской ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик показал начало разведения сил на участке в Золотом

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Стороны только восстановили разведения сил и средств в Золотом. Они запустили белые и зеленые сигнальные ракеты, которые подтверждают их готовность к этому", - заявил Сайдик.

Он также рассказал, что сегодня на заседании ТКГ продолжатся переговоры о разведении сил и средств в Петровском.

  • ОСБЕ подтвердила начало разведения войск в Донбассе близ населенного пункта Золотое началось в вторник, 29 октября
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 октября, 2019 вторник

больше новостей

29 октября, 2019 вторник

28 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать