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Espreso.tvОбщество"Голос" призывает Зеленского созвать СНБО из-за дифтерии

"Голос" призывает Зеленского созвать СНБО из-за дифтерии


фото: censor.net
Парламентская фракция "Голос" призывает президента Владимира Зеленского провести заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации с заболеванием дифтерией

Об этом депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина заявила на заседании Рады, сообщает УНИАН.

"Только что нам сообщили, что подтвердилось 14 случаев дифтерии у студентов ужгородского университета. Это очень большая цифра, ведь за этот год имеем уже 20 случаев", - сказала она.

По ее словам, Украина стоит на пороге возможной эпидемии страшной болезни, которая называется дифтерия.

"Сегодня мы с фракцией "Голос" обращаемся к президенту Украины для того, чтобы провести специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны и рассмотреть вопрос возможной вспышки дифтерии в Украине и предотвращения этого вспышки", - заявила Стефанишина.

Она также добавила, что во время прошлой эпидемии дифтерии в Украине заболели 20 тыс. человек, умерли 700.

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