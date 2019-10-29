"Голос" призывает Зеленского созвать СНБО из-за дифтерии
Об этом депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина заявила на заседании Рады, сообщает УНИАН.
"Только что нам сообщили, что подтвердилось 14 случаев дифтерии у студентов ужгородского университета. Это очень большая цифра, ведь за этот год имеем уже 20 случаев", - сказала она.
По ее словам, Украина стоит на пороге возможной эпидемии страшной болезни, которая называется дифтерия.
"Сегодня мы с фракцией "Голос" обращаемся к президенту Украины для того, чтобы провести специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны и рассмотреть вопрос возможной вспышки дифтерии в Украине и предотвращения этого вспышки", - заявила Стефанишина.
Она также добавила, что во время прошлой эпидемии дифтерии в Украине заболели 20 тыс. человек, умерли 700.
- На Тернопольщине подтвержден случай дифтерии.
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