Правительство создало совет по вопросам развития малого бизнеса и ФЛП

29 октября, 2019, 11:33

Кабинет министров Украины создал Координационный совет по вопросам развития микропредпринимательства и утвердил его состав

Соответствующее решение правительство приняло во время своего выездного заседания в Мариуполе 28 октября, передает пресс-служба Кабмина.

"Во исполнение Указа Президента Украины от 17 октября Правительство утвердило положение о Координационном совете по вопросам развития микропредпринимательства. Цель деятельности совета - улучшение условий для развития предпринимательства, в частности работы физических лиц-предпринимателей", - объясняют в правительстве.

Напомним, что 17 октября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину создать координационный совет, который должен разработать ряд законопроектов по защите и развитию малого бизнеса. Ожидается, что эти законопроекты должны упростить условия ведения бизнеса для ФЛП.