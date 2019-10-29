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Espreso.tvОбществоПравительство создало совет по вопросам развития малого бизнеса и ФЛП

Правительство создало совет по вопросам развития малого бизнеса и ФЛП


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров Украины создал Координационный совет по вопросам развития микропредпринимательства и утвердил его состав

Соответствующее решение правительство приняло во время своего выездного заседания в Мариуполе 28 октября, передает пресс-служба Кабмина.

"Во исполнение Указа Президента Украины от 17 октября Правительство утвердило положение о Координационном совете по вопросам развития микропредпринимательства. Цель деятельности совета - улучшение условий для развития предпринимательства, в частности работы физических лиц-предпринимателей", - объясняют в правительстве.

Напомним, что 17 октября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину создать координационный совет, который должен разработать ряд законопроектов по защите и развитию малого бизнеса. Ожидается, что эти законопроекты должны упростить условия ведения бизнеса для ФЛП.

 

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