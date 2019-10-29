Правительство создало совет по вопросам развития малого бизнеса и ФЛП
Соответствующее решение правительство приняло во время своего выездного заседания в Мариуполе 28 октября, передает пресс-служба Кабмина.
"Во исполнение Указа Президента Украины от 17 октября Правительство утвердило положение о Координационном совете по вопросам развития микропредпринимательства. Цель деятельности совета - улучшение условий для развития предпринимательства, в частности работы физических лиц-предпринимателей", - объясняют в правительстве.
Напомним, что 17 октября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину создать координационный совет, который должен разработать ряд законопроектов по защите и развитию малого бизнеса. Ожидается, что эти законопроекты должны упростить условия ведения бизнеса для ФЛП.
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