НБУ укрепил гривню после падения
29 октября, 2019, 09:06
За последние сутки американский доллар подешевел на 10 копеек
Об этом говорится на сайте НБУ.
Поэтому во вторник, 29 октября, $1 покупают по 25,07 грн
Евро также подешевел - на 17 копеек - и стоит 27,79 грн
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Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:
Там $1 покупают по 24,95 грн, продают - 25,00 грн.
Евро на черном рынке скупают за 27,60 грн, продают - 27,70 грн.
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