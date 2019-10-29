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Espreso.tvОбществоНБУ укрепил гривню после падения

НБУ укрепил гривню после падения

За последние сутки американский доллар подешевел на 10 копеек

Об этом говорится на сайте НБУ.

Поэтому во вторник, 29 октября, $1 покупают по 25,07 грн

Евро также подешевел - на 17 копеек - и стоит 27,79 грн

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Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:

Там $1 покупают по 24,95 грн, продают - 25,00 грн.

Евро на черном рынке скупают за 27,60 грн, продают - 27,70 грн.

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