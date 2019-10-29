Миссия ОБСЕ не определяет наличие или отсутствие обстрелов, - Забродский

29 октября, 2019, 22:39

Герой Украины Михаил Забродский считает, что факт обстрела может определять только штаб ООС, а СММ ОБСЕ может лишь подтверждать факты и количественные показатели обстрелов

Об этом он сказал в эфире Эспрессо.TV .

"Если мы вернемся к вопросу отсутствия обстрелов в течение определенного времени. Во-первых, ОБСЕ не определяет наличие или отсутствие обстрелов. Количество фиксирует только штаб ООС, ОБСЕ может подтверждать или нет факты. Может быть разница в показателях, или в факте, был или не был обстрел. Для нас источником объективной информации может быть штаб ООС", - сказал Забродский.