Миссия ОБСЕ не определяет наличие или отсутствие обстрелов, - Забродский
29 октября, 2019, 22:39
Герой Украины Михаил Забродский считает, что факт обстрела может определять только штаб ООС, а СММ ОБСЕ может лишь подтверждать факты и количественные показатели обстрелов
Об этом он сказал в эфире Эспрессо.TV .
"Если мы вернемся к вопросу отсутствия обстрелов в течение определенного времени. Во-первых, ОБСЕ не определяет наличие или отсутствие обстрелов. Количество фиксирует только штаб ООС, ОБСЕ может подтверждать или нет факты. Может быть разница в показателях, или в факте, был или не был обстрел. Для нас источником объективной информации может быть штаб ООС", - сказал Забродский.
- В штабе ООС показали, как происходит начало процесса разведения сил и средств на участке №2 у населенного пункта Золотое-4 Луганской области
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