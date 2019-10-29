Молдовского беглого олигарха Плахотнюка объявили в международный розыск
29 октября, 2019, 16:22
Молдовского олигарха и бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка объявили в международный розыск
Об этом сообщает Noi.md.
Сообщается, что также Плахотнюка объявили в межгосударственный розыск.
Отмечается, что, поскольку Плахотнюк не явился на допрос в прокуратуру, он был объявлен в розыск и заочно арестован.
Прокуратура напоминает, что Плахотнюк проходит в двух уголовных дел по факту отмывания денег в особо крупных размерах.
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По данным следствия, в 2013-2015 годах Плахотнюк создал преступную схему для отмывания денег. Он открыл компании через подставных лиц, через которые отмыл около $18 млн и 3,5 млн евро.
Ранее Антикоррупционная прокуратура вызвала Плахотнюка на допрос, однако тот не явился.
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