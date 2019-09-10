Американский боксер Мейвезер вернется на ринг ради боя в Китае
10 сентября, 2019, 11:44
Знаменитый американский боксер Флойд Мейвезер планирует в 2020 году провести выставочный матч в Китае
Об этом сообщает South China Morning Post .
По информации издания, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер собирается вернуться в бокс. Американец близок к тому, чтобы провести выставочный бой в Китае в 2020 году. Поединок 42-летнего Мейвезера должен состояться в городе Хайкоу.
Ожидается, что 18 сентября на пресс-конференции будет официально объявлено о том, что Мейвезер примет участие в боксерском поединке в Китае в следующем году. Разрешение на проведение боя уже получено. Необходимо лишь окончательное согласие американца, ведь условия контракта пока полностью не согласованы.
- Напомним, 13 августа авторитетное американское издание BoxRec назвало американца Флойда Мейвзера лучшим боксером всех времен.
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