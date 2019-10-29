Джонсон согласился на предложенную отсрочку Brexit и призвал ЕС отказаться от дальнейших отсрочек

29 октября, 2019, 10:18

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил согласие Лондона на продолжение переговорного процесса по Brexit

Об этом говорится в письме главе Европейского Совета Дональду Туску.

В письме премьер Великобритании отметил, что у него не остается выбора кроме как "подтвердить формальное согласие Соединенного Королевства на эту отсрочку".

"Я четко указать, что это нежелательное продолжение членства Великобритании в ЕС вредит нашей демократии и отношениям между нами и нашими европейскими друзьями", - написал Джонсон.

Он отметил, что в течение времени, которое Великобритания будет оставаться в ЕС, он будет делать все для защиты ее интересов, в том числе участвовать в процессе принятия блоком решений.

Вместе с тем британский премьер отметил, что и дальше будет стремиться к проведению досрочных выборов в декабре, чтобы новый парламент смог решить вопрос Brexit.

Если же, по его словам, парламент будет противостоять идее выборов, то Джонсон будет убеждать страны ЕС не позволять дальнейшие отсрочки выхода Британии из ЕС.

Напомним, что 28 октября Евросоюз согласился отложить Brexit до 31 января 2020 года.