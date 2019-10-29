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Espreso.tvОбществоЭкс-заместитель Болтона таки будет свидетельствовать в Конгрессе, - постановление суда

Экс-заместитель Болтона таки будет свидетельствовать в Конгрессе, - постановление суда


фото: reuters
Бывший заместитель помощника президента США вопросам национальной безопасности Чарльз Купперман должно свидетельствовать перед комитетами Палаты представителей в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа в четверг, 31 октября

Об этом сообщает The Hill.

"Судья назначил слушания в четверг для бывшего помощника президента Трампа, который в понедельник отказался явиться (на показаниях в Конгрессе, - ред.) в ходе расследования импичмента Палаты", - говорится в сообщении.

Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф ранее в понедельник заявил, что у Куппермана "нет никаких законных оснований", чтобы не появляться на слушании по импичменту Трампа. Он угрожал обвинить Куппермана в неуважении к суду.

Ранее адвокат Куппермана заявил, что он не будет свидетельствовать перед комитетами. На прошлой неделе экс-заместитель Болтона обратился в Окружной суд США по округу Колумбия, чтобы тот решил, должен ли он свидетельствовать в Конгрессе. По словам его адвоката, Купперман не занимал "ни одной позиции" по данному решению. Он хотел делать только то, что судебная власть считала законным и обязательным для выполнения действий.

Адвокат отметил, что его клиент не появится перед комитетами Палаты представителей, если суд не вынесет постановление, которое поручает ему давать показания.

Как писала The Wall Street Journal, Купперман присутствовал во время телефонного звонка лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского 25 июля.

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