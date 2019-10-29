Бельгийский клуб избавится от экс-футболиста "Динамо"

29 октября, 2019, 17:35

Бельгийский "Андерлехт" планирует зимой выставить украинского универсала Евгения Макаренко на трансфер

Об этом сообщает Het Nieuwsblad.

Бельгийский топ-клуб "Андерлехт" намерен зимой распрощаться с украинским полузащитником Евгением Макаренко, который ранее выступал за киевское "Динамо" и национальную команду.

Тренерский штаб, который возглавляет Франк Веркаутерен, не рассчитывает на универсала, который не играл почти год, и поэтому зимой "Андерлехт" готов или продать игрока, или отдать в аренду.

Контракт 28-летнего Макаренко заканчивается летом 2022-го года, а трансферная стоимость футболиста составляет 1,5 млн евро.