Бельгийский клуб хочет избавиться от экс-футболиста "Динамо"

13 августа, 2019, 16:54

Бельгийский "Андерлехт" решил продать украинского игрока Евгения Макаренко

Об этом сообщает Het Nieuwsblad

Брюссельский "Андерлехт" решил устроить в клубе "перестройку" и готовится попрощаться сразу с 13-ю футболистами. В списке фигурирует и украинец Евгений Макаренко. В новом сезоне игрок не появлялся в составе "Антерлехта", хоть и заявил ранее, что главный тренер на него рассчитывает.

По оценке Transfermarket стоимость 28-летнего Украинский составляет 1,5 млн евро.

До перехода в "Андерлехт" Евгений Макаренко играл в киевском "Динамо", ужгородской "Говерле" и бельгийском "Кортрейке".