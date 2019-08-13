//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортБельгийский клуб хочет избавиться от экс-футболиста "Динамо"

Бельгийский клуб хочет избавиться от экс-футболиста "Динамо"


фото: rsca.be
Бельгийский "Андерлехт" решил продать украинского игрока Евгения Макаренко

Об этом сообщает Het Nieuwsblad

Брюссельский "Андерлехт" решил устроить в клубе "перестройку" и готовится попрощаться сразу с 13-ю футболистами. В списке фигурирует и украинец Евгений Макаренко. В новом сезоне игрок не появлялся в составе "Антерлехта", хоть и заявил ранее, что главный тренер на него рассчитывает.

По оценке Transfermarket стоимость 28-летнего Украинский составляет 1,5 млн евро.

До перехода в "Андерлехт" Евгений Макаренко играл в киевском "Динамо", ужгородской "Говерле" и бельгийском "Кортрейке".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 августа, 2019 вторник

больше новостей

13 августа, 2019 вторник

12 августа, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать