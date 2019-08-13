Бельгийский клуб хочет избавиться от экс-футболиста "Динамо"
13 августа, 2019, 16:54
Бельгийский "Андерлехт" решил продать украинского игрока Евгения Макаренко
Об этом сообщает Het Nieuwsblad
Брюссельский "Андерлехт" решил устроить в клубе "перестройку" и готовится попрощаться сразу с 13-ю футболистами. В списке фигурирует и украинец Евгений Макаренко. В новом сезоне игрок не появлялся в составе "Антерлехта", хоть и заявил ранее, что главный тренер на него рассчитывает.
По оценке Transfermarket стоимость 28-летнего Украинский составляет 1,5 млн евро.
До перехода в "Андерлехт" Евгений Макаренко играл в киевском "Динамо", ужгородской "Говерле" и бельгийском "Кортрейке".
- 9 июля Евгений Макаренко рассказал о восстановления после травмы и дальнейшем развитии карьеры.
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