РФ может потерять 1% ВВП без транзита газа, и она пойдет на это, потому что Украина при этом потеряет больше - Нафтогаз

28 октября, 2019, 15:20

Если Украина и РФ не заключат новый контракт на транзит газа в Европу, то потери российской экономики могут достичь 0,5-1% ВВП. Впрочем для Украины потери будут еще больше

Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в интервью "24 каналу".

"К сожалению, в ситуации, когда есть военные действия между двумя странами, срабатывает военная логика. Она заключается в том, что потери для страны сравниваются с потерями противника. Россия понимает, что остановка транзита для Украины - это потеря 3-4% ВВП, а потери для России - 0,5-1% ВВП. Нам это повредит больше, поэтому они могут на это пойти", - сообщил Витренко.

Он добавил, что на переговорах о заключении нового договора о транзите газа Россия ставит нереалистичные требования, которые невыгодны Украине. В то же время, если бы Россия действовала исключительно в коммерческих целях и рассматривала заключения контракта на транзит как коммерческое соглашение, то согласилась бы продолжить транзит своего газа в Европу через Украину.

"Если Газпром будет руководствоваться чисто коммерческой логикой, то ему также будут выгодны те предложения, которые делает Европейская комиссия. Но посмотрим, какая логика у них будет доминировать на этих переговорах - коммерческая или политическая логика режима Путина. Те трехсторонние переговоры, которые проходят в Брюсселе периодически, российская сторона даже не называет переговорами", - отметил Витренко.