В Чернигове количество больных гепатитом школьников возросло до 15
28 октября, 2019, 09:25
В понедельник, 28 октября, в больнице Чернигова находятся 15 школьников СОШ №7 с подозрением на гепатит "А"
Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.
"По состоянию на 7 ч. 28 октября в лечебном учреждении с подозрением на гепатит" А "находится на лечении 15 учеников СОШ № 7 г.. Чернигов. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.
Отметим, что 25 октября количество больных была 13.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно