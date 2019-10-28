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Espreso.tvОбществоВ Чернигове количество больных гепатитом школьников возросло до 15

В Чернигове количество больных гепатитом школьников возросло до 15


фото: volynnews
В понедельник, 28 октября, в больнице Чернигова находятся 15 школьников СОШ №7 с подозрением на гепатит "А"

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 28 октября в лечебном учреждении с подозрением на гепатит" А "находится на лечении 15 учеников СОШ № 7 г.. Чернигов. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Отметим, что 25 октября количество больных была 13.

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