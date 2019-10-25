Вспышка гепатита в Чернигове: у 13 школьников диагностировали заболевание

25 октября, 2019, 20:25

В одной из школ Чернигова диагностировали 13 случаев заболевания вирусным гепатитом

Об этом сообщает "UA: Чернигов".

Вспышку гепатита диагностировали в общеобразовательной школе №7. У пяти детей и у женщины, которая работает на кухне, обнаружили гепатит типа А. В восьми детей тип вируса еще устанавливается.

По словам заместителя главного врача областной детской больницы Людмилы Кривец, учеников, у которых обнаружили гепатит, доставили в инфекционное отделение медицинского учреждения.