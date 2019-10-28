В бассейн или на работу: Дубилет задумался над медицинскими справками, которые требуют "в неожиданных местах"

28 октября, 2019, 09:13

В государственных служащих при приеме на работу требуют 2 медицинские справки: психиатр и нарколог

Об этом министр правительства Дмитрий Дубилет написал в Facebook.

"В Украине есть такое явление, как медицинские справки, которые наше государство требует в самых неожиданных местах. Например, у госслужащих при приеме на работу требуют две медицинские справки (психиатр и нарколог). Или знаменитая справка в бассейн", - отметил Дубилет.

Министр спрашивает, насколько эти требования оправданы: "с одной стороны, приводят к излишней бюрократии, расходам и нагрузке больниц, а сами справки часто просто продаются. С другой стороны, может, это оказывает положительное влияние на здоровье украинцев?".

Он отметил, что в западных странах такого обычно нет.

"Для меня это аргумент в пользу отмены таких требований. Хочу исследовать этот вопрос подробнее", - пояснил Дубилет.

Также министр просит написать в комментариях ситуации, когда государство требовало "лишнюю" медицинскую справку.