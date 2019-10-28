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Espreso.tvОбществоСубсидии не будут уменьшать в течение отопительного сезона, - Гончарук

Субсидии не будут уменьшать в течение отопительного сезона, - Гончарук


фото: slovoidilo.ua
Правительство не будет уменьшать субсидии в текущем году и до конца отопительного сезона

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем видеоблоге "Чашка премьера" на Facebook .

Премьер-министр также отметил, что принципы назначения субсидий менять также не планируют.

"Субсидии уменьшены в этом году точно не будут и этот отопительный сезон все те, кто их оформили, пройдут на тех условиях, которые уже оформлены. И принцип оформления субсидий также не изменится и в следующем году", - сказал премьер

Глава правительства также отметил, что украинская семья должна тратить на коммуналку не более 15% дохода.

"Те семьи, которые получают меньшие доходы, а следовательно требуют от государства большей защиты, получать субсидии  больше. Мы подтверждаем наше намерение достичь показателя, чтобы в среднем семья тратила более 15% от совокупного дохода на коммунальные услуги. В рамках этого показателя мы будем держаться ", - добавил Гончарук.

  • Напомним, ранее правительство приняло постановление о том, что для назначения субсидий доля коммунальных расходов должна превышать 20% доходов .
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