Субсидии не будут уменьшать в течение отопительного сезона, - Гончарук

28 октября, 2019, 08:41

Правительство не будет уменьшать субсидии в текущем году и до конца отопительного сезона

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем видеоблоге "Чашка премьера" на Facebook .

Премьер-министр также отметил, что принципы назначения субсидий менять также не планируют.

"Субсидии уменьшены в этом году точно не будут и этот отопительный сезон все те, кто их оформили, пройдут на тех условиях, которые уже оформлены. И принцип оформления субсидий также не изменится и в следующем году", - сказал премьер

Глава правительства также отметил, что украинская семья должна тратить на коммуналку не более 15% дохода.

"Те семьи, которые получают меньшие доходы, а следовательно требуют от государства большей защиты, получать субсидии больше. Мы подтверждаем наше намерение достичь показателя, чтобы в среднем семья тратила более 15% от совокупного дохода на коммунальные услуги. В рамках этого показателя мы будем держаться ", - добавил Гончарук.