Назначение субсидий: правительство усложнило получение помощи от государства
22 октября, 2019, 17:52
Для получения субсидий доля коммунальных расходов должна превышать 20% доходов
Об этом говорится в постановлении правительства от 20 октября 2019 года №878.
Кабинет министров Украины обнародовал изменения в постановление от 27 июля 1998 №1156 о размере расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в случае предоставления жилищной субсидии.
Согласно решению правительства, базовая норма платы за услуги - 15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства - повышена до 20%.
При этом норма об увеличении доли коммунальных расходов в доходах для назначения субсидий вступает в силу с 1 мая 2020 года.
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