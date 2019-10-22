Назначение субсидий: правительство усложнило получение помощи от государства

22 октября, 2019, 17:52

Для получения субсидий доля коммунальных расходов должна превышать 20% доходов

Об этом говорится в постановлении правительства от 20 октября 2019 года №878.

Кабинет министров Украины обнародовал изменения в постановление от 27 июля 1998 №1156 о размере расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в случае предоставления жилищной субсидии.

Согласно решению правительства, базовая норма платы за услуги - 15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства - повышена до 20%.

При этом норма об увеличении доли коммунальных расходов в доходах для назначения субсидий вступает в силу с 1 мая 2020 года.