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Espreso.tvОбществоНазначение субсидий: правительство усложнило получение помощи от государства

Назначение субсидий: правительство усложнило получение помощи от государства


фото: slovoidilo
Для получения субсидий доля коммунальных расходов должна превышать 20% доходов

Об этом говорится в постановлении правительства от 20 октября 2019 года №878.

Кабинет министров Украины обнародовал изменения в постановление от 27 июля 1998 №1156 о размере расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в случае предоставления жилищной субсидии.

Согласно решению правительства, базовая норма платы за услуги - 15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства - повышена до 20%.

При этом норма об увеличении доли коммунальных расходов в доходах для назначения субсидий вступает в силу с 1 мая 2020 года.

 

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