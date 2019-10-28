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Espreso.tvОбщество"В серой зоне будут полиция, Нацгвардия и пограничники": в пресс-центре ООС рассказали о разведении сил

"В серой зоне будут полиция, Нацгвардия и пограничники": в пресс-центре ООС рассказали о разведении сил

В "серой зоне" после разведения войск окажутся около 30 населенных пунктов, но в них будут украинские пограничники, полиция и местные органы власти

Об этом говорится в ответе пресс-центре на запрос журналистов Донбасс.Реалии.

Основные моменты разведения сил и войск:

- оно начнется на участках в районе Богдановки и Золотого, дальше - еще на четырех участках, затем - по всей линии соприкосновения;

- процесс разведения будет занимать 30 дней, из которых непосредственно отвод сил займет трое суток, после того, как пройдут семь дней полного прекращения огня на участке разведения;

- после отвода войск предполагается разминирование и демонтаж фортификационных сооружений, на 29 сутки представители СММ ОБСЕ должны проверить выполнение необходимых мероприятий;

- войска будут отводиться на расстояние примерно двух километров, в "серой зоне" окажутся около 30 населенных пунктов, но в них останутся полицейские, нацгвардейцы и пограничники, также продолжат работу социальные службы, местные органы власти и военно-гражданские администрации.

  • Боевики на Донбассе продолжают имитировать готовность к разведению сил и обстреливают участок разведения №2 (Золотое-4)
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