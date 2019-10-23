Боевики продолжают обстреливать участок разведения возле Золотого, - штаб
Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.
"Боевики, имитируя готовность провести разведение сил и средств на участке разведения №2, вчера, дважды, коварно осуществили обстрелы из стрелкового оружия на участке разведения №2 (Золотое-4)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кроме того, 22 октября, враг совершил обстрелы вблизи населенных пунктов Зайцево Северное (3 обстрелы), Павлополь, Новолуганское (2 обстрелы) и Водяное, применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм. Общий расход составила 67 мин.
В среду, 23 октября, оккупационные войска совершили обстрел вблизи населенного пункта Водяное с запрещенной Минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм (11 снарядов).
Напомним, что Минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение семи суток.
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