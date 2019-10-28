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Espreso.tvОбщество"Нет банкоматов": Гончарук приехал в село на линию разграничения

"Нет банкоматов": Гончарук приехал в село на линию разграничения


фото: facebook.com/PMHoncharuk
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук совершил визит в село Николаевка Донецкой области, что на линии разграничения

Об этом сообщает пресс-служба Гончарука.

Он отметил, что нормальная жизнь здесь практически остановилась после начала войны - молодежь почти уехала, остались одни пенсионеры.

"Отделений банков нету, банкоматов тоже. Укрпочта работает всего четыре дня в неделю. С двух школ осталась только одна. Ближайшая больница - районная, в 22 км от села. Добраться туда еще проблема: автобус едет в район только два раза в день, в обед - уже возвращается назад. За это время жители села не успевают даже очередь в больнице отстоять", - написал Гончарук.

Премьер также добавил, что одним из источников доходов деревни в этих местах была земля.

"К 2014 году одним из источников доходов деревни была земля. Теперь люди здесь элементарно не могут использовать сотни гектаров своей земли. Часть в зоне ведения боевых действий, часть - там, где разведение войск. Люди лишены возможности зарабатывать на своей земле, плюс еще и вынуждены платить налоги" - добавил Гончарук.

  • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что оборонный бюджет Украины со следующего года будет увеличен.

 

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