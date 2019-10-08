В 2020 году бюджет на оборону будет увеличен - Гончарук

8 октября, 2019, 17:24

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что оборонный бюджет Украины со следующего года будет увеличен

Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, информация о том, что правительство планирует сократить расходы на оборону и социальные льготы является неправдивой.

"В публичной плоскости звучат идеи по поводу "зрада, зрада". Что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы. Это неправда. В следующем году расходы на оборону будут увеличены", - заявил он.

При этом премьер отметил, что в процентном соотношении, данный показатель сохранится на уровне 5,4% от общего фонда.

"Поэтому пропорционально они не уменьшатся. В реальных цифрах расходы на оборону увеличатся до 136,6 млрд", - заявил он.

Также Гончарук добавил, что расходы на оборону в 2018 году составили 101,7 млрд грн.

"Эта позиция очень четко оговорена с президентом. Поэтому и Офис президента, и Совет национальной безопасности и обороны, и правительство, определенно не собираются уменьшать расходы на оборону, пока Украина находится под влиянием агрессии извне", - отметил премьер.