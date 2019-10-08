В 2020 году бюджет на оборону будет увеличен - Гончарук
Об этом сообщает РБК-Украина.
По его словам, информация о том, что правительство планирует сократить расходы на оборону и социальные льготы является неправдивой.
"В публичной плоскости звучат идеи по поводу "зрада, зрада". Что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы. Это неправда. В следующем году расходы на оборону будут увеличены", - заявил он.
При этом премьер отметил, что в процентном соотношении, данный показатель сохранится на уровне 5,4% от общего фонда.
"Поэтому пропорционально они не уменьшатся. В реальных цифрах расходы на оборону увеличатся до 136,6 млрд", - заявил он.
Также Гончарук добавил, что расходы на оборону в 2018 году составили 101,7 млрд грн.
"Эта позиция очень четко оговорена с президентом. Поэтому и Офис президента, и Совет национальной безопасности и обороны, и правительство, определенно не собираются уменьшать расходы на оборону, пока Украина находится под влиянием агрессии извне", - отметил премьер.
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